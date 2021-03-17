عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، فيديو يرصد انتشار قوات الشرطة العسكرية الروسية في محيط آثار بصرى السورية.

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، ألكسندر كاربوف، أن الشرطة العسكرية الروسية أكملت انتشارها في محيط الأوابد الأثرية بمدينة بصرى جنوب غربي سوريا.

وفي تصريحات صحفية، قال كاربوف، إن الشرطة الروسية بدأت منذ فبراير الماضي بحراسة آثار مدينة بصرى السورية، مشيرًا إلى أن الشرطة الروسية تكثف حراسة المعلم الرئيس للمدينة القديمة، وهو مسرح بصرى الروماني المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والذي تحيط به أبراج بنيت في عصر الأيوبيين.

يُذكر أن المنطقة كانت قبل عامين تحت سيطرة الفصائل السورية المعارضة، وأسهمت وساطة مركز المصالحة الروسي في إجلاس قادة المجموعات المسلحة إلى طاولة التفاوض مع السلطات، وتم توقيع المصالحة بين الطرفين، ما جنّب بصرى الأثرية مصير مدينة تدمر، حيث دمّرت الزمر الإرهابية معظم معالمها الأثرية.