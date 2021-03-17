البابا تواضروس: نتذكر البابا شنودة معلمًا وخادمًا لهذه الكنيسة العريقة

قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس قداسة البابا تواضروس الثاني، إن البابا المتنيح "المتوفي" شنودة الثالث، كان معلمًا وراعيًا وخادمًا وقائدًا لهذه الكنيسة الوطنية العريقة التي يمتد عمرها إلى 20 قرن من الزمان.



وأضاف البابا خلال عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بلا حضور شعبي: "نتذكره معلمًا لأجيال كثيرة على مدى نصف قرن عمل فيها وخدم وتتلمذنا على يديه وتتلمذت أجيال كثيرة، وخدمته مشهود لها في كل مكان على مستوى الكنيسة وعلى مستوى مصر وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط كلها والبلاد العربية والخارج".



وأكد: "نتذكره بعد أن أدى الأمانة وانتقل إلى السماء، ونحن في هذه الذكرى نطلب صلواته وشفاعاته، وأن يرفع صلوات للكنيسة وشعبها وبلادنا المحبوبة مصر".