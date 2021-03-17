اليابان: سيتم رفع حالة الطوارئ الخاصة بكورونا لمنطقة طوكيو يوم الاثنين القادم

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم رفع حالة الطوارئ الأخيرة المتبقية في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، والتي تغطي حاليًا العاصمة وثلاث مقاطعات مجاورة، كما هو مقرر يوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ القرار رسميًا في اجتماع فريق العمل الحكومي يوم الخميس، والذي سيأتي بعد اجتماع لجنة استشارية من الخبراء.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو اليوم: "فيما يتعلق بنهجنا في اتخاذ قرار بشأن حالة الطوارئ .. سنأخذ في الاعتبار عدد الحالات الجديدة ومعدل الاستشفاء ونستمع إلى الخبراء".

وكانت إدارة سوجا تأمل في إزالة القيود المفروضة على محافظات طوكيو وتشيبا وسايتاما وكاناجاوا بحلول 7 مارس، لكنها اختارت تمديدًا لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع أعداد المرضى في المستشفيات، ومع ذلك، عندما اتخذت الإدارة القرار قبل أسبوعين، كانت تتوقع بالفعل أنها لن تمدد الإجراء للمرة الثالثة ما لم يتفاقم الوضع بشكل كبير، على حد قول مسؤول كبير في الإدارة.

وتعكس نهاية حالة الطوارئ فهم الإدارة بأن الإعلان قد تسبب في خسائر نفسية لكثير من الأشخاص، وكثير منهم لم يعودوا يتبعون طلب الحكومة لتجنب النزهات غير الضرورية.

ولكن على الجانب الآخر، قد يؤدي الإلغاء إلى زيادة تحركات الأشخاص وزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي استقرت في الغالب في عاصمة البلاد.

وفُرضت حالة الطوارئ الثانية، التي تطلب في المقام الأول من المطاعم الإغلاق مبكرًا، في 11 محافظة في أوائل يناير، بعد ارتفاع في الحالات اليومية الجديدة. ورفعته الحكومة المركزية في سبع محافظات، بعد أن خلصت إلى أن عدد الإصابات الجديدة ومعدل إشغال الأسرة بالمستشفى قد انخفض بشكل كافٍ.