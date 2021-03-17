احتفالات يوم القديس باتريك في أيرلندا افتراضية العام الجاري

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تقام احتفالات فعالية يوم القديس باتريك السنوية في أيرلندا عبر الإنترنت للعام الثاني على التوالي جراء جائحة كوفيد-19.

تمثل عطلة الـ17 من مارس التي تحل اليوم الأربعاء، الوفاة المفترضة للقديس الراعي للبلاد.

تجري العاصمة الأيرلندية دبلن سنويا موكبا استعراضيا يشارك فيه نحو 500 ألف شخص.

وألغيت الاحتفالات العام الماضي حيث كانت أيرلندا قد دخلت مرحلة احتواء بسبب جائحة كوفيد-19.

وتقام فعاليات العام الجاري عبر الإنترنت بـ"موكب استعراضي افتراضي" وموسيقى حية وعروض كوميدية وإلقاء كلمات تبث عبر التلفزيون.

وسيُبث أيضا عرض ضوئي جرى تصويره أوائل الشهر الجاري ويسمى "أوركسترا الضوء".

وسوف يتم إضفاء اللون الأخضر على المعالم في أنحاء العالم اليوم الأربعاء احتفالا بالفعالية وتمثل الأيرلنديين الذين غادروا بلدهم و استوطنوا في دول أخرى.

وتشمل تلك المعالم دار أوبرا سيدني بأستراليا وبرج بيزا المائل بإيطاليا وشلالات نياجارا بكندا وصندوق بريد فوق قمة جبل أوريتوبن في النرويج الذي يرتفع عن دائرة القطب الشمالي 350 كيلومترا.