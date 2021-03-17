 فيديو.. محمد منير: أنا وأخويا اتكلمنا نوبي علشان نغيظ صاحب شركة إنتاج - بوابة الشروق
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فيديو.. محمد منير: أنا وأخويا اتكلمنا نوبي علشان نغيظ صاحب شركة إنتاج

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 2:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 2:42 ص

قال الفنان محمد منير، إن شركة سونار للإنتاج الفني اكتشفته عام 1978، عن طريق صديقه الرحال خالد رشدي، ذاكرًا أنه في ذلك الوقت كان يقيم مع شقيقته وزوجها.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن أول عشرة جنيهات أخذها من زوج شقيقته المهندس كمال إبراهيم، ذاكرًا أنه بدأ العمل مع شركة سونار للإنتاج الفني بألبوم «علموني» ثم «بنتولد» مع الملحن هاني شنودة.
وروى منير، موقفًا طريفًا جمعه مع شقيقه وقت حديثهما بالنوبي في شركة سونار، متابعًا: «كانوا أصحاب الشركة بيكلموا مرة فرنساوي ومرة إيطالي، وأنا مش بتكلم فرنساوي، فأخويا فاروق قعدنا في حوار فلوس وخلاف مع الإنتاج نكلم نوبي علشان نغيظهم، فانتصرنا عليهم لأن اللغة كانت غريبة عنهم».


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