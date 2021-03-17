المخابرات الأمريكية: إيران تدخلت في انتخاباتنا لمنع إعادة انتخاب ترامب

اتهمت المخابرات الأمريكية، السلطات الإيرانية، بأنها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بتكليف من المرشد الأعلى علي خامنئي؛ بهدف منع إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال التقرير، الذي نشره مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن إيران شنت "حملة خفية متعددة الأوجه" كانت تهدف إلى "تقويض" فرص ترامب لإعادة انتخابه، إضافة إلى "تقويض" ثقة المجتمع بالعملية الانتخابية والمؤسسات الأمريكية.واعتبرت المخابرات أن إيران كانت تسعى من خلال تصرفاتها إلى "زرع الفتنة وإشعال التوترات الاجتماعية" في الولايات المتحدة.واستنتجت المخابرات الأمريكية أن تلك الأعمال نفذتها المخابرات الإيرانية والعسكريون بتكليف من المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.وتضمن تقرير المخابرات الأمريكية أيضا اتهامات لروسيا والصين وكوبا وفنزويلا و"حزب الله" اللبناني بالتدخل في الانتخابات، لكنه زعم بأن روسيا وإيران هما من بذلتا جهدا أكبر للتدخل في الانتخابات.