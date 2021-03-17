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اصطدام شاحنة بمدرسة في جنوب غربي ألمانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 5:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 5:25 ص

 اصطدمت شاحنة بمدرسة في منطقة "الغابة السوداء" بمدينة لار في جنوب غربي ألمانيا، وتركت فجوة كبيرة في الواجهة، بحسب الشرطة.

وذكرت الشرطة في بيان أن السائق ومساعده لم يصبهما أذى في حادث التصادم، لكن الشاحنة اخترقت المدرسة.

وأظهرت صور للشرطة فجوة في واجهة المدرسة، كما لحقت أضرار بالغة بمقدمة الشاحنة.

وتم تطويق أجزاء من مبنى المدرسة وإعلانها منطقة محظورة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المبنى يضم مدرسة ثانوية ومدرسة قواعد لغوية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الأضرار يصل إلى 130 ألف يورو (155 ألف دولار).


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