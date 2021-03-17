تايوان تراجع قوانينها لاجتذاب المنظمات الدولية

أعلنت تايوان، اليوم الأربعاء، مجموعة من اللوائح المعدلة حديثا، التي تهدف إلى تشجيع المزيد من المنظمات المدنية الدولية على إنشاء فروع بها، من خلال تيسير إجراءات التسجيل بتوفير المزيد من المرونة.

وقالت وزارة الداخلية التايوانية، في بيان، إن مراجعة اللوائح ذات الصلة، وذلك للمرة الأولى منذ 30 عاما، تهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل بشكل كبير.

كما تضيف عملية المراجعة قواعد خاصة لتسجيل مكاتب اتصال للمنظمات المدنية التي توجد مقارها في كل من هونج كونج وماكاو.

ومع ذلك، فإنه من أجل الأمن القومي، تنص اللوائح المذكورة على أن المنظمات الموجودة في هونج كونج وماكاو والتابعة لجهات صينية ستظل ممنوعة من إنشاء فروع لها في تايوان.

ولفتت الوزارة إلى أن التعديل سيساعد في توسيع نطاق القوة الناعمة للدبلوماسية المدنية لتايوان وخلق بيئة مواتية للاتصالات الدولية.

وتظهر الإحصاءات الحكومية أن تايوان أصدرت نحو 108 آلاف تصريح إقامة لأشخاص من هونج كونج في عام 2020، عندما شددت بكين تدريجيا سيطرتها هناك بعد سلسلة من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.