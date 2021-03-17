 روسيا تعلن إجراء جديدا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعلن إجراء جديدا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 9:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 9:38 م

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تقوم بعمل مشترك مع الوزارات للاتفاق على إصدار شهادات للأشخاص الذين تم تطعيمهم للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد باستخدام اللقاحات الروسية، وكذلك للاعتراف الدولي بهذه الوثائق.

وقالت الخارجية الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، إنه "يتم حاليا تطوير مسودة شهادة التطعيم باللغتين الروسية والإنجليزية للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحات المحلية، وسيتبع ذلك مفاوضات دولية حول حرية عبور الحدود على أساس شهادة محددة".

وأضافت "وفي الوقت نفسه، يجري العمل في المنصة الدولية المتخصصة لمنظمة الصحة العالمية بهدف تبني مواصفات فنية لشهادة رقمية دولية للتطعيمات".

يذكر أن روسيا سجلت 3 لقاحات ضد فيروس كورونا أبرزها "سبوتنيك V"، الذي صنف من بين أفضل ثلاث لقاحات في العالم، وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة به فعالية تتجاوز 90% ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما، وقدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.

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