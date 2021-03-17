سقوط جريحين في اشتباك مسلح بسبب إقفال الطريق في بيروت

سقط جريحان في اشتباك مسلح في منطقة عائشة بكار في بيروت بسبب إقفال الطريق من قبل محتجين على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.



وأعلنت قناة "الجديد" المحلية أن جريحين سقطا عصر اليوم الأربعاء في محلة عائشة بكار في بيروت، عندما أقدم عدد من المحتجين على إقفال الطريق احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحصل إشكال مسلح عندما حاول أحد المواطنين المرور ومنعه المحتجون، ما أدى إلى سقوط جريحين، حال أحدهما حرجة.



من جهة أخرى نفذت مجموعة من الشبان وقفة احتجاجية في محيط القصر الجمهوري في بعبدا، بعد ظهر اليوم الأربعاء احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار، واستدعى الجيش وقوى الأمن الداخلي تعزيزات أمنية مشددة إلى المنطقة.



وأقدم عدد من المحتجين على قطع الطرقات في بيروت لبعض الوقت.



من جهة أخرى، نفذ مفتشو وزارة الإقتصاد بمؤازرة دورية من مديرية أمن الدولة جولة على محال بيع المواد الغذائية، ومحطات البنزين في عدد من المناطق، لمراقبة احتكار المواد الغذائية واحتكار المحروقات.



وكان سعر صرف الدولار قد بلغ أمس الثلاثاء 15000 ليرة للمرة الأولى، وبلغت خسائر الليرة مقابل الدولار منذ نهاية عام 2019 نحو 90%.