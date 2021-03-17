الخارجية الروسية: قرار بريطانيا بتعزيز قدراتها النووية غير مبرر وضار سياسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن قرار بريطانيا بتعزيز قدراتها النووية غير مبرر وضار سياسيًا وهدام من وجهة نظر تعزيز الاستقرار العالمي.

وأضاف ريابكوف - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - "إنه لا توجد أسباب تدعو لهذا القرار، والحجج التي قدمت لدعم هذه الخطوة كاذبة".

وأوضح أن تلك الأمور تشير إلى أن تركيز النهج البريطاني في الشؤون الدولية قد تحول وانتقل "نحو العبث" على أساس أفكارهم الخاصة حول ما يحدث، وليس على أساس الوقائع الحقيقية.

وكانت بريطانيا أعلنت - في وقت سابق - عزمها تعزيز ترسانتها من الرؤوس النووية بأكثر من 40%.

وذكرت بريطانيا في مراجعة أمنية ودفاعية أنها تواجه مخاطر من دول مسلحة نوويًا ودول نووية ناشئة وأخرى ترعى الإرهاب النووي، مضيفة أن ردعها النووي ضروري لضمان أمنها وأمن حلفائها.