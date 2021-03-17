شريف عامر على لسان زوجة الإبراشي: وائل تعافى من كورونا وحالته في تحسن

طمأن الإعلامي شريف عامر، الناس على صحة زميله وائل الإبراشي، على لسان زوجة الأخير.

وقال عامر، أثناء تقديم برنامح «يحدث في مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، إن «الإبراشي» تعافى من كورونا، مؤكدًا أن الفيروس ليس سهلًا.

وأضاف أن وائل الإبراشي موجود في منزله منذ أمس، وهو في حالة جيدة للغاية، موضحًا أن حالة الإعلامي في تحسن من أمس لليوم، إذ يتعامل مع الأمر نفسيًا.

وغادر الإعلامي وائل الإبراشي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، المستشفى، متوجهًا إلى منزله بعدما تحسنت حالته الصحية من الإصابة بفيروس كورونا، بعد مرور 75 يومًا على بقائه في المستشفى.