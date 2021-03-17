أعلنت الرئاسية السورية، أن المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي للرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء تعود بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، بعد مضي تسعة أيام على إصابتهما فيروس كورونا، مؤكدة أنها مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما.



وأشارت الرئاسة السورية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن بشار الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من كورونا، مؤكدة أنهما يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي.



وذكرت أنهما سيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر، والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ PCR.



وكانت الرئاسة السورية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بفيروس كورونا، بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا وإجراء فحص الـ PCR.







بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس #الأسد والسيدة #أسماء_الأسد بفيروس كوفيد - 19، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي. pic.twitter.com/X87I9qE3VW — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 17, 2021