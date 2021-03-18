الصحة العالمية: سنحسم موقفنا من تداول لقاح أسترازينكا خلال الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن هيئة الدواء الأوروبية أعلنت في 10 مارس أن ما يقرب من 13 دولة أوروبية علقت استخدام لقاح أسترازينكا، وذلك بعدما تم رصد آثار جانبية على بعض متلقي اللقاح في دول كالدنمارك والنرويج والنمسا وهولندا.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنه توفي 3 أفراد وأصيب نحو 25 أخرين بحالات تجلط بعد حصولهم على لقاح أسترازينكا، ذاكرة أن بعض الدول الأوروبية علقت استخدام اللقاح على الرغم من عدم ظهور تلك الآثار الجانبية بها، ولكن حتى يتم التحقيق العلمي الكامل إذا كانت تلك الآثار سببها اللقاح أم نتيجة أسباب طبيعية.

وأوضحت أن المنظمة لم ترصد أي آثار جانبية للقاح أسترازينكا وقت تقدم الشركة المنتجة له بأوراقه ليحصل على الموافقة الطارئة للاستخدام، مضيفة أن المنظمة لن تمنع تداول اللقاح بناء على البيانات المتداولة حاليًا؛ نظرًا لعدم تأكدها من أن الآثار الجانبية ناتجة عنه أم راجعة لأسباب أخرى.

وأشار إلى إدراك وتقدير المنظمة للموقف الاحترازي التي اتخذته بعض الدول الأوروبية بتعليق استخدام لقاح أسترازينكا، مؤكدة أنه يتم تحقيقات سريع ومراجعة لجميع بيانات اللقاح العلمية من قبل المنظمة.

ولفتت إلى اجتماع اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية اليوم، لاتخاذ قرار علمي بشأن تداول لقاح أسرازينكا، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية ستعلن موقفها من تداول لقاح أسترازينكا خلال الأسبوع المقبل.