إحدى ضحايا ملف «النفقة»: تطلقت بسبب الضرب وخطف ابني مقابل التنازل

قالت إيمان عبد جواد، إحدى ضحايا ملف النفقة، إن أزمتها بدأت منذ عام 2015 بعد رفعها لدعاوى لحصولها على النفقة قبيل دعوى الطلاق للضرر في عام 2014، مؤكدة أنه تم تطليقها في عام 2016 ثم حصلت على الصيغة التنفيذية لدعوى النفقة في عام 2019.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء أمس الثلاثاء، أنها لجأت إلى خيار الطلاق للضرر في عام 2014 بسبب المعاملة القاسية، مشيرة إلى حرصها على الحصول على نفقة خاصة بها وبابنها.

وذكرت أن طول أمد التقاضي يرجع إلى عدم قدرتها على إثبات دخل طليقها، الذي يعمل طبيبًا خرج مصر، لتتمكن من الحصول على النفقة، مضيفة أن إثبات دخله تطلب تحريات دبلوماسية والتي استغرقت عامًا.

وأوضحت أن التحريات أثبتت أن دخل طليقها كبير ويصل إلى 150 ألف جنيه شهرياً، كونه استشاري قلب وأوعية دموية، معقبة: «وحكم لي بنفقة 3000 جنيه في بداية الأمر وصولاً إلى الصيغ التنفيذية في عام 2019 لبقية الأحكام التي كان يتم تأجيلها بسبب إجراءت إدارية».

وتابعت: «في الوقت اللي كنت بعاني فيه وبرفع دعاوي قضائية كان هو عايش حياته بره وتزوج ونسينا أنا وابني أحمد الذي يبلغ من العمر الآن 9 أعوام»، ذاكرة أن طليقها رفع دعوى رؤية فور صدور الصيغ التنفيذية، على الرغم من تنفيذها لهذا الأمر، إلا أنه كان لا يحضر.

واستكملت: «بعد وصول الصيغ التنفيذية بدأ ينتظم في الزيارة الخاصة بالرؤية في مرتين وبعد ذلك حاول إثارة مشكلة أثناء إنفاذ الرؤية وقام بالاعتداء علي وعلى ابني وكنت قلقانة على ابني يتخطف وبالفعل حصل وخطفه في وسط النادي وقمت بتحرير محضر بالواقعة ولولا أنها تمت في النادي، واستعانت بذلك أمام المحامي العام».

استطردت : «بدأ في مرحلة المساومة،التنازل عن الدعاوي مقابل عودة ابني»، متابعة: «لم أثق فيه بسبب هذه التصرفات ولم أتنازل وحصلت على الحكم رغم أن حكم النفقة مبلغ زهيد لايقارن واختطف ابني من ثلاث سنوات لم أراه».

وأردفت: «لسه الولاية التعليمية معايا ومع ذلك ابني لا يذهب إلى المدرسة ولايحصل على تعليمه بسبب اختطافه ولازال الطفل مقيد على ذمة المدرسة ولسه بيساومني مقابل اختطاف الولد عشان مايدفعش نفقة 3 آلاف جنيه».

ولفتت إلى أن معاملة طليقها لها أثناء الزواج كان الضرب شعارها، قائلة : «إيده كانت سبقاه مش بيبطل ضرب حتى ابني كان عمره سنتين وكان دائم التعدي علينا وعلى الطفل عشان كده من وقت ماخطفه وأنا على أعصابي خايفه يتعصب عليه ويعمل فيه حاجة».

وأختتمت: «رحت 15 مرة عشان أستلم الصغير وبنفشل ولفيت وراه في المحافظات والشرطة لا تستطيع إقتحام المكان حتى لو جوه وسامعه صوته كل مرة بروح عشان أشوفه وأفشل بحس بخيبة أمل وإحباط وبكون سامعة صوت ابني».