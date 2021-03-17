وفاة 3 مرضى بكورونا بعد إخلاء بسبب حريق بمستشفى في بنجلاديش

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة مرضى مصابين بفيروس كوفيد -19 كانوا يتلقون علاجا لدعم الحياة لقوا حتفهم بعد أن تسبب حريق في إخلاء مستشفى كبير في بنجلاديش في العاصمة دكا.

وقال نظام الحق، رئيس المستشفى، للصحفيين إن ثلاثة من بين 14 مريضا كانوا يخضعون للعلاج بأجهزة التنفس الصناعي لقوا حتفهم بعد نقلهم إلى وحدة منفصلة في مستشفى كلية الطب في دكا، حيث دمر الحريق وحدة العناية المركزة المخصصة لكوفيد- 19 صباحا.

وأوضح أن المستشفى بدأ الإخلاء الطارئ قبل وصول رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وإخماد النيران.

وأضاف أن الحريق ألحق أضرارا بوحدة العناية المركزة المخصصة لمرضى كوفيد- 19 الواقعة في الطابق الثالث من مبنى المستشفى المؤلف من خمسة طوابق، مما اضطر السلطات لإيقاف تشغيل الوحدة لفترة غير محددة.

وقال ضابط الشرطة باتشو ميا إن الذين لقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين 48 و 70 عامًا، مضيفَا أنه لم يتسن تحديد سبب الحريق على الفور.

وذكر أن السلطات كلفت لجنة من المحققين لمعرفة سبب الحادث، وطلبت منها تقديم تقرير بشأن الواقعة في غضون أسبوع.