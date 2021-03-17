أعلن المخرج محمد العدل، صباح اليوم الأربعاء، عن مشاركة مغني المهرجانات عمر كمال في مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هاني سلامة، من خلال صورة جمعتهما من كواليس العمل.

وكتب العدل منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا:" تواصل معايا د. أشرف زكي وبيقولي إن عمر كمال عنده مشكلة أنه مش نقابي.. وأنا كنت فاهم أنه مقيد في نقابة الموسيقيين، هشوف ممكن أعمل إيه؟".

وتابع: "لكن الغريب هو كم الزعل من الخبر أن عمر كمال يمثل، على فكرة أحمد عدوية وحسن الأسمر، وحكيم مثلوا، وشعبان عبدالرحيم -الله يرحمه- مثل مع أستاذ داوود عبد السيد، ومكانش فيه مشكلة يعني".

وأضاف: "أما الناس اللي بتقوللي إن أنا منفذتش وعدي وقابلت الناس في الـcasting.. إحنا جالنا أكتر من 7 آلاف شخص عايز يمثل -سامع الرقم- ٧ آلاف، وأنا مش مسؤول أن فيه ناس اتصلت ومكتب الـcasting مردش عليهم،ده غير أن معايا أكتر من خمس ممثلين خريجين معهد فنون مسرحية ووجوه جديدة مش خريجين المعهد و بيمثلوا لأول مرة".

واختتم المنشور قائلا: "أنا طول عمري قد كلمتي واللي يعرفني يعرف كده كويس، ومش مطلوب مني أقدم كشف باللي أختارتهم من الـcasting عشان سيادتك متتهمنيش إني بعمل show".