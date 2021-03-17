سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم مساء الثلاثاء أن لاعبه الإسباني الدولي خوان بيرنات وقع عقدا جديدا مع الفريق لمدة أربع سنوات.

ويقترب الظهير الأيسر بيرنات من إتمام موسمه الثالث مع سان جيرمان منذ أن انتقل للفريق في 2018 قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وكان بيرنات /28 عاما/ على وشك الوصول لنهاية الموسم الحالي بلا عقد ولكنه وقع الآن على عقد مع الفريق الباريسي حتى يونيو 2025.

وغاب بيرنات عن المشاركة في المباريات منذ سبتمبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أكد بشكل علني أنه يسعى لتجديد أربعة عقود كبيرة لنجوم الفريق آنخل دي ماريا وبيرنات ونيمار وكيليان مبابي.

وبالفعل، جدد النادي عقدي دي ماريا وبرنات ليتحول تركيز النادي بشكل كبير في الفترة المقبلة صوب المهاجمين نيمار ومبابي خاصة وسط ما يتردد من جدل حول رغبة النادي في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لدى انتهاء عقده مع برشلونة هذا الموسم.

وقال بيرنات :"أشعر بسعادة بالغة لتجديد عقدي مع الفريق، وقلت دائما إنني أشعر بالارتياح في صفوف سان جيرمان.. أردت حقا مواصلة مغامرتي مع النادي. وحدث هذا بتجديد العقد وهو ما أشعر بالسعادة له".

وأوضح :"هناك مشروع مثير حقا هنا. وأشعر بالسعادة لأنني جزء من هذا المشروع.. أعتقد أننا نستطيع تحقيق أشياء رائعة سويا. وهذا كان من بين الأسباب وراء رغبتي في البقاء مع الفريق. وأتمنى مواصلة اللعب هنا لعدة سنوات مقبلة".

ويأمل بيرنات في العودة للمشاركة بالمباريات قبل نهاية الموسم الحالي.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي حاليا بفارق ثلاث نقاط خلف ليل كما بلغ الفريق دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.