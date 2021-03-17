رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل الرئيس التونسي بمطار معيتيقة

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء، بمطار معيتيقة بمدينة طرابلس، الرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي.