 الكرملين: قرار بريطانيا بزيادة الرؤوس النووية يضر بالاستقرار العالمي - بوابة الشروق
الأربعاء 17 مارس 2021 3:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

الكرملين: قرار بريطانيا بزيادة الرؤوس النووية يضر بالاستقرار العالمي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 1:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 1:47 م

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن قرار السلطات البريطانية بزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية يضر بالاستقرار العالمي.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "نرى أنه من المؤسف للغاية أن تختار بريطانيا مسار زيادة الرؤوس النووية، هذا القرار يضر بالاستقرار الدولي والأمن الاستراتيجي".

وتخطط المملكة المتحدة لتعزيز ترسانتها النووية وزيادة مخزونها من 180 رأسا حربيا إلى 260 بحلول نهاية العقد.

وشدد بيسكوف على أن بريطانيا ادّعت بأن بعض التهديدات تأتي من روسيا لتبرير قرارها بزيادة عدد الرؤوس النووية، مشيرًا إلى أن محاولات لندن لوصف موسكو بأنها تشكل نوعًا من أنواع التهديد غير مقبول تمامًا بالنسبة لروسيا لأنه غير صحيح.

كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قد وصف هذه الخطوة بأنها بمثابة "سياسة تأمين مطلقة" ضد تهديدات الدول المعادية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك