الكرملين: قرار بريطانيا بزيادة الرؤوس النووية يضر بالاستقرار العالمي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن قرار السلطات البريطانية بزيادة عدد الرؤوس الحربية النووية يضر بالاستقرار العالمي.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "نرى أنه من المؤسف للغاية أن تختار بريطانيا مسار زيادة الرؤوس النووية، هذا القرار يضر بالاستقرار الدولي والأمن الاستراتيجي".

وتخطط المملكة المتحدة لتعزيز ترسانتها النووية وزيادة مخزونها من 180 رأسا حربيا إلى 260 بحلول نهاية العقد.

وشدد بيسكوف على أن بريطانيا ادّعت بأن بعض التهديدات تأتي من روسيا لتبرير قرارها بزيادة عدد الرؤوس النووية، مشيرًا إلى أن محاولات لندن لوصف موسكو بأنها تشكل نوعًا من أنواع التهديد غير مقبول تمامًا بالنسبة لروسيا لأنه غير صحيح.

كان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قد وصف هذه الخطوة بأنها بمثابة "سياسة تأمين مطلقة" ضد تهديدات الدول المعادية.