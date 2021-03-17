 إسرائيل تلجأ إلى المراقبة الإلكترونية لإلزام العائدين من الخارج بالخضوع للحجر المنزلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تلجأ إلى المراقبة الإلكترونية لإلزام العائدين من الخارج بالخضوع للحجر المنزلي

الكورونا في اسرائيل - ارشيفية
الكورونا في اسرائيل - ارشيفية
تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 5:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 5:30 م
صدَّقت الهيئة العامة للكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الخاص بإلزام المواطنين القادمين إلى البلاد بالخضوع للحجر المنزلي من خلال مراقبتهم بوسائل إلكترونية مثل السوار الإلكتروني، أو تطبيق خاص في جهاز الهاتف النقال.

ويأتي هذا القانون في إطار خطة لإعادة فتح الأجواء الإسرائيلية أمام الرحلات القادمة من الخارج، والتي من شأنها أن تتيح دخول الآلاف من الإسرائيليين يوميا، وأن تساعد في تفادي إدخال طفرات أخرى من الفيروس عن طريق المطار، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلي.

وحتى الآن، يلتزم العائدون بالخضوع للحجر الصحي في فنادق خاصة لمدة 14 يوما.

وينص القانون على فرض الحجر الصحي بالمراقبة الإلكترونية على كل من يوافق على ذلك، ويخضع لفحص كورونا بعد دخوله البلاد.

ويفرض على كل من يرفض هذه المراقبة الحجر الصحي في الفنادق المخصصة.

ويعفى من هذه التعليمات كل من وافقت اللجنة الخاصة بالحالات الاستثنائية على إعفائه، والأطفال دون 14 عاما، أو كل من عين له وصي قانوني. 

وتتولى شركة خاصة تفعيل المراقبة الإلكترونية على أن يوافق المستشار القانوني للحكومة على عملها بموجب التعليمات التي تحدد صلاحياتها والأحوال التي تتوجه فيها إلى الشرطة لفرض الحجر.

كما يتم الحفاظ على المعلومات الخاصة بالخاضعين للحجر ضمن قاعدة بينات تابعة لوزارة الصحة، وعلى الشركة نقل المعلومات بشأن أي خرق للحجر الصحي إلى الشرطة ووزارة الصحة.

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