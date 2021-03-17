وضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء سمير طه، رئيس مجلس إدارة سيناء للفنادق، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمطعم "الفيورد" بمدينة طابا بعد توقف تنفيذ المشروع لسنوات عدة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري هذا المشروع على موقع متميز بمدينة طابا، بعد إهماله استكمال المشروع لعدة سنوات دون استغلال الطبيعة الخلابة التي تجذب ألاف السائحين على مدار العام.

وأكد المحافظ أن مدينة طابا المصرية تمتلك مقومات سياحية لا مثيل لها في العالم، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تعظيم الاستفادة من هذه الثروات، وإعادة تشغيل كافة المنشآت الغير مستغلة لتقديم منتجات سياحية جديدة للسياح، وأكد أن هناك رؤية مستقبلية للمنطقة لتصبح أكثر جذبا للسياح.

وأوضح أن المشروع يقام على مساحة ٦٠٠ متر مربع، والموقع يرتفع نحو ٣٠٠ متر عن سطح البحر، وسيجرى إقامته على أعلى مستوى، بهدف إضافة معالم سياحية جديدة للمدينة، وذلك ضمن التخطيط الاستراتيجي الجديد لمدينة طابا.

ومن جانبه قال اللواء سمير طه، رئيس مجلس إدارة سيناء للفنادق، إن المشروع كان حلم وأوشك على التحقيق بعد إهمال دام لأكثر من 20 عامًا، وسيجري تطوير المكان ليصبح مزارًا سياحيًا يتناسب مع طبيعة البيئة المحيطة به، ومن المقرر أن يتضمن كافتيريا، ونقطة تيك أوي سريعة، ومطعم، ومطبخ على أعلى طراز، كما سيجري استغلال الجزء العلوي في إقامة "ديك" ليجلس فيه السائحين، وغرفة لتبديل الملابس.