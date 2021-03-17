قال أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ، إن تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشهادة الذهبية التقديرية يعد وسامًا على صدره، مضيفًا أن العمل لا يستحق تقديرًا، لكن عندما يأتي من قبل الرئيس فذلك سعادة لا توصف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أن صندوق تحيا مصر منذ انطلاقه حقق تقدمًا وأحدث طفرة ملموسة جديرة بالإشادة في معظم محافظات مصر.

وأشار إلى إيمانه بالشباب المصري وبقدرته على الإبداع والتغيير وإثبات ذاته في أي مشروع يديره، معقبًا: «الشباب أصبح الآن يبحث عن مشاريع ريادة الأعمال ولم يعد يفكر في التعيين الحكومي».

وأوضح خلال أسبوعين ستفتح باب مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة بجوائز تقدر بـ 6 ملايين جنيه، ذاكرًا أن عشرات الشباب تقدموا في المسابقة بأفكار خلاقة قادرة على تغيير الواقع.