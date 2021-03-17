قال الفنان محمد منير، إن الفنان أحمد عدوية يعتبر الأب الروحي للموسيقى الشعبية، ذاكرًا أنه كان لديه فرقه من الموسيقيين البارعين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أنه التقى بالفنان أحمد عدوية قبل بادية مشواره الفني بإحدى حفلاته، متابعًا: «مرة لقيت الناس راجعة من اللاروند علشان عدوية مش جاي.. فجأة عدوية جه لقيت أفواج من الناس راجعة وأنا معاهم».

وذكر أن أو من تبناه كانت الدكتورة عنيات وصفي وزوجها الإعلامي محمد شعلال والكاتب الصحفي منير عامر، والد الإعلامي شريف عامر، مضيفًا أن منير عامر اكتشف العديد من النجوم.

