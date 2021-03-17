ماس يرفض التهديدات الروسية لوسائل الإعلام الألمانية

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن رفضه الواضح للتهديدات الروسية لوسائل الإعلام الألمانية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ولمجلة "دير شبيجل"، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأربعاء إن " حرية الصحافة ليست مادة للتفاوض، وقد أبلغنا الجانب الروسي اليوم بهذا الأمر على نحو لا لبس فيه".

وأضاف ماس: "مهمتنا وواجبنا هو خلق مجال حر حتى يتمكن الصحفيون من أداء عملهم".

وكان ميجويل برجر وكيل وزارة الخارجية قد أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع السفير الروسي في برلين، سيرجي نتشاييف، لتوضيح موقف الحكومة الألمانية.

كانت وزارة الخارجية الروسية قد شكت في وقت سابق من وجود قيود على عمل محطة "روسيا اليوم" الإعلامية الروسية الحكومية في ألمانيا وهددت باتخاذ عواقب حيال وسائل الإعلام الألمانية المعتمدة في موسكو.

وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية لـ(د.ب.أ) في موسكو:" نحن ندعو برلين بكل جدية إلى ضمان العمل بشكل طبيعي لمحطة روسيا اليوم"، وشكت زاخاروفا من غلق حساب للمحطة وطالبت بإنهاء شامل لكل التدابير المقيدة لعمل المحطة" وسنجد أنفسنا في الحالة الأخرى مجبرين على اتخاذ تدابير مضادة صارمة حيال وسائل الإعلام الألمانية في روسيا".

وأضاف ماس أنه يجب أن تتمكن وسائل الإعلام في الخارج من التغطية الميدانية بشكل مستقل وحر " وهذا متاح في ألمانيا، ويجب أن يكون الحال كذلك في روسيا أيضا، فحرية الصحافة والرأي هي عمود أساسي لديمقراطيتنا" لافتا إلى أن المراسلين الألمان في الخارج يسهمون بعمل مهم في هذا الأمر "ولذلك فإننا نعمل ليس في ألمانيا وحدها ولكن في كل أنحاء العالم من أجل أن تتمكن وسائل الإعلام من التغطية بحرية وبشكل مستقل".