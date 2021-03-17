الأمم المتحدة ترسل أول فريق لها إلى بنجلاديش منذ إعادة توطين مسلمي الروهينجا

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء، أن فريقا أمميا بدأ زيارة لجزيرة نائية في بنجلاديش، بخليج البنغال، حيث تم إعادة توطين أكثر من 13 ألف من مسلمي الروهينجا المضطهدين، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.

وقال المسؤول بالحكومة المحلية، خورشيد خان إن الوفد وصل إلى جزيرة "بهاسان شار" بعد ظهر اليوم للوقوف على ظروف اللاجئين، الذين تم إعادة توطينهم.

وهذه أول زيارة يقوم بها فريق أممي منذ أن بدأت بنجلاديش إعادة توطين لاجئين إلى الجزيرة في ديسمبر الماضي من مخيمات مكتظة في منطقة "كوكس بزار" جنوب شرق البلاد.

وتعتزم بنجلاديش إعادة توطين مئة ألف شخص من أصل مليون من مسلمي الروهينجا، الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة، إلى الجزيرة من مخيمات البر الرئيسي.

وعبر حوالي 750 ألفا منهم الحدود بعد أن شنت ميانمار ذات الأغلبية البوذية حملة قمع ضد الطائفة التي تمثل أقلية في البلاد في عام 2017.