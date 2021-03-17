كوريا الجنوبية تلجأ إلى احتياطي الأرز لتغطية نقص الإمدادات

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنها تخطط للاستعانة بـ 100 ألف طن من المخزون الاحتياطي للأرز الشهر المقبل حيث أدى موسم الأمطار الطويل العام الماضي إلى جانب الأعاصير المدارية إلى انخفاض إنتاج الحبوب.

وتخطط البلاد لضخ الدفعة الجديدة من الأرز ،التي تم حصادها في عام 2019 ،في السوق في نيسان/أبريل، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية.

وقامت كوريا الجنوبية بالفعل بتوزيع 170 ألف طن من مخزون الأرز الاحتياطي في السوق خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع خطة الحكومة لطرح ما يصل إلى 370 ألف طن من مخزون الأرز في السوق هذا العام.

وشهدت كوريا الجنوبية العام الماضي موسم أمطار قياسيا طويلا استمر 54 يوما، كما تعرضت البلاد أيضا لأعاصير قوية.