فرنسا وبولندا تدعوان لزيادة إنتاج اللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي

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دعت فرنسا وبولندااليوم الأربعاء ، إلى زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أوروبا في ضوء حملة التطعيم البطيئة داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي الذي وصل اليوم الإربعاء إلى باريس للقاء ماكرون : "علينا تعزيز أوروبا صحيا من خلال زيادة قدراتنا على إنتاج اللقاحات".

وقال ماكرون، ينبغي إعادة إنتاج المزيد من الإمدادات الطبية الهامة الأخرى إلى الأراضي الأوروبية.

وأعرب مورافيسكي عن دعمه لهذا النهج ، قائلا إن الإنتاج الذي كان قد تم الاستعانة بمصادر خارجية لتحقيقه خلال العشرين إلى الثلاثين عاما سنة الماضية في حاجة للعودة إلى أوروبا.

وشدد الزعيمان أيضًا على الحاجة إلى التضامن داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه في مكافحة الوباء وتعزيز حملة التلقيح.

وقال مورافيسكي إن التعاون مع المفوضية الأوروبية وممارسة الضغط على المنتجين لتوفير إمدادات اللقاح في أسرع وقت ممكن "مهمة أساسية علينا انجازها".

وعقب الاجتماع مع الرئيس الفرنسي، يعتزم مورافيسكي كذلك لقاء رجال أعمال فرنسيين ممن يرغبون في الاستثمار في بولندا.