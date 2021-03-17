الصين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح جديد ضد كورونا

وافقت الصين على الاستخدام الطارئ للقاح جديد ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تم تطويره بشكل مشترك من معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وشركة آنهوي تشيفي لونجكوم للمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

وذكر معهد علم الأحياء الدقيقة الصيني، في بيان اليوم الأربعاء، أن اللقاح الذي تم تطويره محليا يعد أول لقاح فرعي بروتيني مؤتلف لـ(كوفيد-19) معتمد يحصل على تصريح بحث سريري، واللقاح الرابع المعتمد للاستخدام في حالات الطوارئ ضد (كوفيد-19) في الصين.

وأضاف المعهد أن اللقاح أكمل المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في أكتوبر 2020، وتدعم النتائج سلامة هذا اللقاح ومناعته، مع عدم تسجيل أي ردود فعل سلبية حادة له.

وأوضح المعهد أن الباحثين يجرون تجارب المرحلة الثالثة منذ نوفمبر 2020 في الصين وأوزبكستان وباكستان والإكوادور وإندونيسيا، ويخططون لتسجيل ما يصل إلى 29000 شخص بالغ في التجارب.

وتابع المعهد أن لقاح البروتين المؤتلف لا يحتاج إلى مختبر سلامة بيولوجية عالي الجودة لتصنيعه، ويمكنه تحقيق إنتاج على نطاق واسع بشكل سريع، وأنه أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسهل في التخزين والنقل.