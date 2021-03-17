 الشؤون الإسلامية السعودية: إغلاق 12 مسجدا مؤقتا في 8 مناطق بسبب كورونا - بوابة الشروق
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الشؤون الإسلامية السعودية: إغلاق 12 مسجدا مؤقتا في 8 مناطق بسبب كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 4:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 4:20 م
قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، إغلاق 12 مسجدا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 38 يوما بلغ 306 مساجد، وتم فتح 287 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد بضرورة إبلاغ السلطات المختصة، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية.

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