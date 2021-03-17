الادعاء العام في تركيا يقيم دعوى قضائية لحل حزب مؤيد للأكراد

أقام المدعي العام في تركيا دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في البلاد، يطالب فيها بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

واتهم الادعاء أعضاء الحزب بـ "محاولة زعزعة وحدة وسلامة أراضي الدولة".

وجرد البرلمان التركي في وقت سابق اليوم الأربعاء، أحد نواب حزب الشعوب الديمقراطي من مقعده بعد صدورو حكم بالسجن بحقه بتهمة نشر دعاية إرهابية.

وكتب النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو على تويتر: "سوف أقاوم الانقلاب في البرلمان".

وكتب حزب الشعوب الديمقراطي على تويتر: "نحن لا نترك نائبنا بمفرده، ولن نغادر البرلمان"، ونشر صورا لنواب من حزب الشعوب الديمقراطي وهم يرتدون الكمامات وصورة لجرجرلي أوغلو وهو يقف ويشير بعلامة النصر.

وأظهرت لقطات سابقة لحزب الشعوب الديمقراطي نوابا من الحزب وهم يهتفون بشعارات داخل القاعة الرئيسية، وكان من بين الشعارات "الحقوق والقانون والعدالة" و "حزب العدالة والتنمية الانقلابي"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.