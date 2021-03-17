 الفلبين تغلق حدودها أمام الأجانب وسط ارتفاع إصابات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفلبين تغلق حدودها أمام الأجانب وسط ارتفاع إصابات كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 مارس 2021 - 4:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مارس 2021 - 4:27 م

أعلنت الفلبين اليوم الأربعاء، إغلاق حدودها أمام الأجانب وأنها ستحد من عدد المواطنين الذين يدخلون البلاد، في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على إصابات فيروس "كورونا" المتزايدة.

وذكرت صحيفة (فلبين ستار) المحلية أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات المؤقتة عقب تسجيل 5 آلاف و404 إصابات بكورونا أمس الأول الاثنين، كما يتوقع خبراء أن يتضاعف هذا العدد بنهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن فرقة العمل الحكومية المعنية بمتابعة فيروس كورونا أعلنت حظر دخول الوافدين من الخارج اعتبارًا من 20 مارس الجاري، وسيتم السماح للعمال الفلبينيين المتواجدين في الخارج بدخول البلاد ولكن سيتم تحديد عدد المسافرين القادمين إلى ألف و500 في اليوم.


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