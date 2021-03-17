مقتل 11 جنديا وإصابة وفقدان 25 في كمين نصبه مسلحون بشرق مالي

قتل 11 جنديا وجرح 14 وفُقد 11 آخرون، في كمين نصبه مسلحون في شرقي مالي، حسبما أعلنت القوات المسلحة في البلاد الثلاثاء.

وجاء في بيان للقوات المسلحة أن مجموعة من نحو 100 "إرهابي مسلح" على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة نفذت الكمين يوم الاثنين الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي أنسونجو، قرب حدود مالي مع بوركينافاسو والنيجر.

وذكر بيان الجيش أن ثمانية من الجرحى في حالة خطيرة وأنه تم العثور على جثث سبعة من المسلحين في المكان.

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في مالي وفي دول الساحل المجاورة. وبعضهم أقسم بالولاء لتنظيم داعش، والبعض الآخر على صلة بتنظيم القاعدة.

وتحاول قوات حفظ السلام الأجنبية والجيش المالي دعم عملية سلام معقدة وطويلة منذ الانقلاب العسكري في عام 2012. وسيطرت الجماعات المتمردة الانفصالية ومتشددون مرتبطون بالقاعدة لاحقا على وسط مالي وشمالها.

وأدت العمليات العسكرية الفرنسية والأفريقية ، إلى جانب جهود الجيش المالي ، إلى تشتت المسلحين واستعادة سيطرة الحكومة على المنطقة.