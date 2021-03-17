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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: (ابتداء من الطالبية حتى ميدان الرماية – مساكن الضباط – مساكن الشباب – كفر نصار – كوم بكار – عزبة جبريل – منشية البكاري)، لمدة 8 ساعات اعتبارا من 10 مساء يوم الجمعة حتى 6 صباح يوم السبت؛ وذلك لإصلاح كسر بخط مياه قطر 1000 مم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام شارع عتاب.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ونوهت إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.