سهم شركة شونج كون دانج للأدوية يسجل أكبر ارتفاع له منذ 3 شهور

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ارتفع سعر سهم شركة شونج كون دانج فارمسيوتيكال كورب الكورية الجنوبية للأدوية اليوم الأربعاء بنسبة 26% وهو أكبر ارتفاع له منذ 18 ديسمبر الماضي، في الوقت الذي تعقد فيه وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية اجتماعات على مستوى الخبراء لمراجعة علاج فيروس كورونا الذي طورته الشركة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول بوزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية القول، إن الاجتماع الأول من ثلاثة اجتماعات للخبراء لاتخاذ القرار النهائي بشأن العلاج سيبدأ اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 163% من قيمته خلال الـ52 أسبوعا الماضية، مقابل ارتفاع مؤشر بلومبرج للشركات المناظرة بنسبة 77% وارتفاع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 81% خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر السهم بنسبة 21% خلال آخر 5 أيام تداول وارتفع بنسبة 2.7% خلال آخر 30 يوم تداول.

ويبلغ سعر السهم حاليا 3.9 مرة من سعره الدفتري.