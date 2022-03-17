أوكرانيا تعلن تدمير موقع قيادة للجيش الروسي

أعلن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تدمير القوات المسلحة الأوكرانية موقع قيادة للجيش الروسي، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية، مساء الخميس.

وقال أريستوفيتش، إن تدمير مركز القيادة إنجاز عسكري ضخم، معقبًا: «الأمر يعني مقتل عدد من الجنرالات، وسيؤدي إلى توقف وتفكك جهود العدو في إدارة عمليته العسكرية».

من جهته، كشف مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، عن التكتيكات الحالية التي يطبقها الروس في أوكرانيا، منوهًا إلى أنهم «ينشئون مصائد محلية للمدنيين».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.