تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا

أخيرًا.. أنتهى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022، وتعرف عشاق الساحرة المستديرة على الـ8 فرق التي نجحت في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وشهد دور الـ16 مفاجآت كبرى، باستمرار خيبة الثنائي المدمر كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مع دوري أبطال أوروبا، بعد خروج باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس الإيطالي.

وتأهلت لدور الـ8 فرق أتلتيكو مدريد وريال مدريد وفياريال من إسبانيا، وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي أنجلترا، وبايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة 18 مارس الجاري، وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

ويعتمد نظام قرعة دور الـ8 مسار جميع الفرق المشاركة حتى المباراة النهائية، ولا توجد أي قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر، فجميع الاحتمالات مفتوحة ويمكن أن يتقابل فريقان من نفس البلد، على عكس الأدوار السابقة.

وستقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يومي 5 و6 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 12 و13 أبريل.

في حين تقام مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي يومي 26 و27 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 3 و4 مايو.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ستقام في 28 مايو المقبل على ملعب فرنسا في باريس.