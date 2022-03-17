التخطيط القومي يناقش رسالة ماجستير بعنوان أثر تطبيق نظم الجودة الشاملة على أداء المؤسسات الحكومية المصرية

ناقش معهد التخطيط القومي رسالة ماجستير بعنوان (أثر تطبيق نظم الجودة الشاملة على أداء المؤسسات الحكومية المصرية - دراسة حالة "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء") المقدمة من الباحث أحمد أبو بكر عبد الحافظ مدير الإدارة العامة للإتاحة والنشر بمركز معلومات مجلس الوزراء لنيل درجة الماجستير.

ورصدت الرسالة آثار تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة والتميز المؤسسي على أداء المؤسسات الحكومية، متخذة من التجربة الرائدة لمركز معلومات مجلس الوزراء حالة للدراسة والتطبيق.

وتطرقت الدراسة إلى المنهجيات الحديثة والمرنة التي مكنت المركز من تحقيق طفرات في الأداء العام توج بحصد العديد من الجوائز إقليميا وعالميا فضلا عن تحسن ترتيب المركز ضمن مؤشر مراكز الفكر العالمي الصادر عن جامعة بنسلفانيا.

واعتمدت الدراسة على تطبيق منهجية نموذج (إطار التقييم المشترك - CAF) لإدارة الجودة الشاملة، والذي تم تطويره للقطاع العام والحكومي من خلال معهد الإدارة العامة- التابع للاتحاد الأوربي ومقره "بروكسيل" والمستوحى من نموذج التميز المؤسسي الأوروبي لإدارة الجودة. حيث يعتمد على تقييم الأداء المؤسسي من زوايا مختلفة من خلال تسعة معايير رئيسية متعلقة بتحليل أداء المؤسسة.

وضمت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم كلا من الأستاذ دكتور محمد ماجد خشبة أستاذ الإدارة العامة بمعهد التخطيط الاستراتيجي مشرفا ورئيسا، والأستاذ دكتور محمد حسن توفيق أستاذ الإدارة العامة بالمعهد محكما وعضوا، والدكتورة مها الشال مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بالمعهد مشرفا مشاركا وعضوا، والسيد اللواء حمدي حلمى أحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بمركز معلومات مجلس الوزراء محكما وعضوا.

وأثنت لجنة التحكيم على المنهجية وآليات البحث في الدراسة فضلا عن الموضوعية في تطبيق النموذج وأوصت بتعميم التجربة على سائر المؤسسات الحكومية ونشر النسخة النهائية من الرسالة على الموقع الاليكتروني الخاص بالمعهد القومي للتخطيط والإدارة وقررت اللجنة منح الباحث درجة الماجيستير في التخطيط والتنمية.

وحضر مناقشة الرسالة المهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات والمهندس وليد جادو رئيس محور التواصل المجتمعي بالمركز والأستاذة غادة زكي مدير إدارة التسويق الاليكتروني والأستاذة نيفين الحلو مدير وحدة علوم البيانات بالمركز سابقا وعدد من العاملين بالمركز والباحثين وعائلة الباحث.