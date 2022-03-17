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بالصور.. ريال مدريد يلعب الكلاسيكو بقميص استثنائي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 2:04 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 2:07 م

كشف الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد اليوم الخميس، عن قميص الفريق الجديد الذي سيخوض به مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام فريق برشلونة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره برشلونة، مساء يوم الأحد القادم على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني "الليجا".

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر تويتر منذ دقائق، مقطع فيديو لعدد من نجوم الفريق مرتدين القميص الخاص، الذي سيرتديه اللاعبون في مواجهة برشلونة القادم، معلقًا عليها: "مجموعة خاصة للاحتفال بلحظة خاصة، الذكري 120 لتأسيس نادينا."

ويعتلى فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بعد مرور 28 جولة، بفارق 10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

 

 


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