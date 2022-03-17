أوكرانيا: الهجوم الروسي على مدينة تشيرنيهيف أسفر عن مقتل 53 شخصا

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قالت السلطات المحلية، إن الهجمات على مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا خلال يوم واحد.

وكتب فياشيسلاف شاوس رئيس الإدارة المحلية في تطبيق تليجرام "خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، وصلت 53 جثة لمواطنينا، تم قتلهم على يد المعتدي الروسي إلى مشرحة المدينة".

وتتعرض المدينة، الواقعة بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروس، لهجمات منذ بدء الحرب.

وتقول السلطات، إن الوضع الانساني كارثي، مضيفة أن هناك أضرارا ضخمة تعرضت لها إمدادات الكهرباء والمياه والغاز.

وأضاف شاوس أنه من المقرر إجراء مزيد من المفاوضات اليوم بشأن ممر هروب محتمل يمكن للمدنيين من خلاله مغادرة المدينة، مشيرا إلى عدم وجود قوات روسية حاليا في المدينة.

وأوضح: "لا أريد أن أرسل أطفال المدينة للموت المحقق. سوف يتم إقامة الممر في حال توصلنا لاتفاق فقط".