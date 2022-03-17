روسيا تدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية.

وقال لافروف، عقب محادثاته مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: "روسيا تدين الهجمات على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية".

وأضاف: "بشكل عام، لدينا رأي مشترك بأن الصراع اليمني الذي طال أمده لا يمكن أن يكون له حل عسكري.

وأكد أنه من الضروري مواصلة العمل على إقامة حوار بين الأطراف المتحاربة على أساس آراء جميع القوى السياسية اليمنية القيادية.

يذكر أن عبد الله بن زايد هو رابع وزير خارجية أجنبي يزور موسكو منذ مطلع الشهر الجاري، بعد محادثات أجراها لافروف هناك مع نظرائه التركي مولود تشاووش أوغلو يوم أمس، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الثلاثاء، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاثنين.