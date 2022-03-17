 البرلمان العراقي: لا نقبل بأي وكالة استخبارية أو بلد أجنبي يعمل في بلادنا - بوابة الشروق
الخميس 17 مارس 2022 5:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

البرلمان العراقي: لا نقبل بأي وكالة استخبارية أو بلد أجنبي يعمل في بلادنا

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 5:24 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 5:24 م

قال النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، اليوم الخميس، إننا لا نقبل بأي وكالة استخبارية أو بلد أجنبي يعمل في العراق ويهدد دول الجوار، مشددا على أن "العراق ليس بلداً ضعيفا".

وأضاف الزاملي عقب اجتماع لجنة تقصي الحقائق النيابية، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية، أن "لجنة تقصي الحقائق النيابية المُكلفة بالتحقيق بحادثة استهداف أربيل ستكون لديها استضافات لكل من رئيس جهاز المخابرات ومسؤولين أمنيين ووكيل وزير الخارجية".

وأكد أن نتائج قصف أربيل ستكون مرضية وتقرأ داخل مجلس النواب وبعدها تحال إلى الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في تحقيقها وصولاً إلى النتائج، ولدينا إجراءات متعددة من خلال المحافل الدولية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك