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أعداد جريدة الشروق
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رئيس أوكرانيا يعرب عن ثقته في تحقيق النصر أثناء زيارة لجرحى الحرب

برلين (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 10:07 م | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 10:07 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة لجرحى الحرب بأحد مستشفيات العاصمة كييف إن الأوكرانيين سيحتفلون معا قريبا بالانتصار على روسيا.

ووفقا لبيان أصدره مكتب الرئاسة، قال زيلينسكي: "ما من سبيل آخر في ظل وجود مثل هذه العائلات القوية في بلادنا"، بعد فترة وجيزة من لقائه أسرة تعاني من إصابات بطلقات نارية أثناء فرار أفرادها للنجاة بحياتهم.

وأثناء الزيارة، أعطى زيلينسكي طفلا عمره 8 سنوات دمية على شكل حيوان.

ووفقا لمصادر أوكرانية، قامت شقيقة الطفل بحمايته أثناء القصف الروسي.

وتعرضت الفتاة لإصابات خطيرة أثناء هروبها من فورزيل، شمال كييف، وكذلك الأم.

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