قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إنّ آلية تحديد سعر رغيف الخبز السياحي كل ثلاثة أشهر هي مرحلة انتقالية لحين التعرف على مستقبل الحرب (الروسية الأوكرانية).

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنّ الخبز السياحي يعتبر سلعة حرة يحكمها العرض والطلب منذ 42 سنة، مؤكّدًا أن الدولة حاليًّا تواكب الاقتصاد الحر وتتوسع في التحول الرقمي.

وأوضح أن الحكومة إذا احتاجت مد هذه الآلية لثلاثة أو أربعة أشهر أخرى فلا يوجد ما يمنع ذلك، مؤكّدًا أن سعر الرغيف السياحي وصل إلى جنيه ونصف في مناطق شعبية مثل منطقة الزاوية الحمراء، معقبًا: "المشكلة إن المواطن قابل وبيشتري".

وأشار إلى أن من يشتكي هو من يشتري رغيف الخبز بـ75 قرشًا بعد كان بـ50 قرشًا لا سيّما أن رغيف الخبز انخفض حجمه.

وأكّد أن هناك مخابز تعمل بدون ترخيص، وهناك من يبيع على الأرصفة عبر التكاتك، متسائلًا عن كيفية عمل المخابز غير المرخصة.