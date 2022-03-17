حكاية أول مدرسة للخط العربي بإشراف نقابة الخطاطين ببيت السحيمي

يراقب الطلاب في حرص وانتباه معلمهم وهو يخط بيده حروفا عربية تميزت بجمالها عن سائر خطوط القلم، وينتمي هذا الفصل لأول مدرسة للخط العربي تقام تحت إشراف نقابة الخطاطين لتخريج محترفين بالخط العربي وعدم الاكتفاء بتحسسين خط الطلبة كما تفعل بقية المدارس، ولكن ما يعطي تلك المدرسة نوعا من التفرد هو كون اسمها مقترنا بالخطاط المصري مسعد خضير البورسعيدي والذي بدأت قصته مع الخط العربي بكتابة العبارات المنددة بالعدوان الثلاثي على جدران شوارع وأبنية المدينة الباسلة.

وقال مسعد خضير البورسعيدي، مدير مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي الممولة من وزارة الثقافة، في حديثه لصحيفة الشروق، إن مصر بهذه المدرسة تتم المئوية بعلاقتها بالخط العربي إذ كان تاريخ تأسيس أول مدرسة خط عربي بمصر عام حين قرر الملك فؤاد إنشاء مدرسة خليل أغا لتحسين الخط العربي.

وأضاف البورسعيدي أن تأسيس المدرسة جاء بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تجاوب مع مطالب متكررة له على مدار سنوات بتأسيس مدرسة للخط العربي تخضع لإشراف النقابة، موضحا أن مدارس الخط العربي التابعة لوزارة التربية والتعليم لا توفر البيئة امناسبة لتخريج خطاطين محترفين بجانب مصاريفها الباهظة على الراغبين في تعلم الخط العربي.

وعن طبيعة الدراسة بالمدرسة، قال أحمد كامل مدرس للزخرفة بالمدرسة إن المدة الدراسية تستغرق سنتين يحصل الخريج بعدها لشهادة من وزارة الثقافة ولإجازة من خضير البور سعيدي نقيب الخطاطين المصريين وعضو التحكيم الدولي بمسابقات الخط العربي في منظمة أرسيكا.

وتابع كامل أن المدارس المنتشرة في مصر يحتاج الطالب فيها لدراسة 4 سنوات بجانب عامين للتخصص.

وعن طبيعة المنهج الدراسي بالمدرسة، أوضح كامل أنها بجانب تعليم الخطوط الأساسية الديواني والثلث والرقعة والنسخ والفارسي فإنها تقوم بتدريس خطي الإجازة والجلي كما تعني بخلاف مدارس أخري بتأهيل الطلاب بتكوين لوحة خطية كاملة تضم عناصر الفن التشكيلي من اتزان وتكوينات الأمر الذي يجعل الخريجين قادرين على استخدام فن الخط العربي في إنتاج لوحات كما في بعض المجالات المهنية كمجال الدعايا والإعلانات.

وعن شروط التقدم للمدرسة وعدد الطلاب الذين تشملهم المنحة، يقول ممدوح حسن المسؤول الإداري للمدرسة إنه بعد تقدم نحو 800 طالب تمت تصفيتهم عبر الاختبارات والمقابلات الشخصية لنحو 34 طالبا مقسمين على فصلين لمدة 3 أيام أسبوعيا.