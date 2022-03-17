مدحت العدل: هنيدي بطل الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

قال السيناريست مدحت العدل، إن السينما في الوقت الحالي بدأت تعود أفضل من ذي قبل بكثير، بعدما تم احتكارها في فترة من الفترات.



وأضاف، في لقاء ببرنامج «لايت شو»، الذي يعرض عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن فتح دور العرض في السعودية أحدث فارقًا كبيرًا في السينما المصرية، متابعًا: «أصبح هناك سوق خارجي بدأ في العمل».



وأكد أنه سيتم تنفيذ جزء ثان من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، موضحًا أن محمد هنيدي هو بطل هذا الجزء، مع ظهور باقي الممثلين كضيوف شرف أو في أدوار إذا كان ذلك مناسبًا.



وذكر أن «صعيدي في الجامعة الأمريكية» يحمل ذكرى غالية وعزيزة لكل هذا الجيل، مضيفًا: «كان فاتحة خير عليهم كلهم، بل على السينما المصرية والعربية كلهم».



فيلم «صعيدى في الجامعة الأمريكية» من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي وأحمد السقا وطارق لطفي وغادة عادل، من إنتاج مدحت العدل وإخراج سعيد حامد، وصدر في مصر عام 1998.



