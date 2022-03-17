 وفاة مريض جراء حريق بمستشفى في العاصمة السلوفاكية - بوابة الشروق
الخميس 17 مارس 2022 3:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

وفاة مريض جراء حريق بمستشفى في العاصمة السلوفاكية

علم سلوفاكيا
علم سلوفاكيا
د ب ا
نشر في: الخميس 17 مارس 2022 - 3:12 ص | آخر تحديث: الخميس 17 مارس 2022 - 3:12 ص

لقي مريض حتفه في حريق في أحد أهم مستشفيات العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وقال متحدثون باسم المستشفى وكذلك فرقة الإطفاء والشرطة لمحطة التلفزيون (تي إيه 3) الأربعاء إن سبب الحريق لا يزال غير واضح.

وكل ما تم تأكيده حتى الآن هو أن الحريق اندلع في وقت ما خلال الليلة السابقة في غرفة مريض بقسم الصدمات النفسية في المستشفى العام ، الذي يقع في بيترزالكا ، أكبر حي من حيث عدد السكان في العاصمة السلوفاكية.

واضطرت فرقة الإطفاء إلى إخراج العديد من المرضى طريحي الفراش من المبنى.

وقال المتحدث باسم المستشفى إن سبب وفاة الرجل الذي لم يتسن نقله إلى مكان آمن في الوقت المناسب لن يتم الكشف عنه إلا من خلال فحص ما بعد الوفاة.

وأعرب وزير الصحة فلاديمير لينجفارسكي عن أسفه للحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك