وفاة مريض جراء حريق بمستشفى في العاصمة السلوفاكية

لقي مريض حتفه في حريق في أحد أهم مستشفيات العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وقال متحدثون باسم المستشفى وكذلك فرقة الإطفاء والشرطة لمحطة التلفزيون (تي إيه 3) الأربعاء إن سبب الحريق لا يزال غير واضح.

وكل ما تم تأكيده حتى الآن هو أن الحريق اندلع في وقت ما خلال الليلة السابقة في غرفة مريض بقسم الصدمات النفسية في المستشفى العام ، الذي يقع في بيترزالكا ، أكبر حي من حيث عدد السكان في العاصمة السلوفاكية.

واضطرت فرقة الإطفاء إلى إخراج العديد من المرضى طريحي الفراش من المبنى.

وقال المتحدث باسم المستشفى إن سبب وفاة الرجل الذي لم يتسن نقله إلى مكان آمن في الوقت المناسب لن يتم الكشف عنه إلا من خلال فحص ما بعد الوفاة.

وأعرب وزير الصحة فلاديمير لينجفارسكي عن أسفه للحادث.