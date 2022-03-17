وزير قطاع الأعمال العام: رصدنا 37 ألف موقع يصلح لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وجود محطات الشحن يعتبر أحد المحفزات لتحويل السيارة للعمل بالطاقة الكهربائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" الذي يُقدمه الإعلامي الدكتور معتز بالله عبد الفتاح عبر شاشة "الشمس"، مساء الأربعاء، أنّ توفير المحطات في المدن وعلى الطرق السريعة أمر مهم للغاية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على ذلك منذ فترة طويلة.

وأوضح أنّه تم جمع كل المناطق التي من الممكن إنشاء محطات شحن بها بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق والكباري ومركز أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنه عقب المسح، تبين أن هناك 37 ألف موقع يصلح لإنشاء المحطات به.

ولفت إلى أنه تم إجراء دراسة جدوى بعدما أعلنت وزارة الكهرباء عن تعريفة الشحن، وتم جمع المؤسسين، فيما تبقى فقط تأسيس الشركة وتعيين مدير للإدارة من الشركات، التي لديها خبرة بمصر أو خارجها، أو تحالفات (شركة تستعين بأخرى لديها خبرة).

وأشار إلى تقدم عدد من الشركات بالفعل، فيما تمت المطالبة بالمد أسبوع آخر، وهو ما تمت الاستجابة له، لافتًا إلى أنه عقب ذلك سيجتمع المؤسسون لاختيار المشغِّل.

وقررت وزارة قطاع الأعمال العام مد أجل دعوة إبداء الاهتمام للشركات والتحالفات ذات الخبرة في إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية لإدارة شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس) لمدة أسبوع ينتهي الخميس الموافق 24 مارس 2022، بناء على طلب عدد 3 شركات أبدت رغبتها بالمشاركة في المشروع.

وتم الاتفاق مع مؤسسات استثمارية وطنية من الجانب الحكومي والقطاع الخاص على تأسيس شركة مشتركة لإنشاء وإدارة محطات شحن عامة للسيارات الكهربائية بتكلفة استثمارية تقديرية 450 مليون جنيه مصري تمول برأسمال 150 مليون جنيه مصري وقروض متوسطة الأجل 300 مليون جنيه مصري.