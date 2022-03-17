البيت الأبيض: فرض حظر جوي فوق أوكرانيا سيقود لحرب عالمية ثالثة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا قد يقود إلى حرب عالمية ثالثة ويصعد من التوتر.

وقالت ساكي، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس: "إن الرئيس بايدن يتخذ القرارات من منظور قومي وإن منطقة حظر الطيران تتطلب إسقاط الطائرات الروسية من قبل الناتو، ولسنا مهتمين بالدخول في الحرب العالمية الثالثة".

ومن جانبه، حذر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جين سوليفان نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف من عواقب وخيمة إذا استخدمت روسيا أسلحة كيماوية أو بيولوجيا في أوكرانيا.

وطالب سوليفان، في اتصال هاتفي، مع باتروشيف ضرورة وقف الاعتداءات الروسية على المدن الأوكرانية إذا كانت موسكو جادة في المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة.