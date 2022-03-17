ارتفاع حصيلة زلزال اليابان إلى 4 قتلى وأكثر من 200 مصاب

أسفر زلزال قوي ضرب منطقة فوكوشيما اليابانية، عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس.

وتضم المنطقة محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التي انهارت بعد أمواج مد (تسونامي) في عام 2011، وهو الحدث الذي لا يزال يشكل عبئا على اليابان وترك الكثير من المنطقة المحيطة مهجورة حتى الآن.

وشهد أحد المفاعلات الثلاثة المدمرة بالمحطة النووية تراجعا في الضغط عقب زلزال أمس الأربعاء. وتبحث شركة "تيبكو" المشغلة للمحطة عن السبب ولكنها لم تعلن عن أي زيادة في الإشعاع.

وتم رفع تحذير من تسونامي صدر بعد الزلزال الذي وقع مساء أمس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وتم تصنيف قوة الزلزال في البداية عند 7.3 درجة. وتم تعديل درجته صباح اليوم الخميس إلى 7.4 درجة.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 2.2 مليون منزل بشكل مؤقت بما في ذلك نحو 700 ألف في طوكيو. وانكسرت بعض مواسير المياه ما دفع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى أن يطلب من الجيش المساعدة في إمداد مياه الشرب.

ودمر الزلزال الذي كانت مدته طويلة على نحو استثنائي المباني والأضرحة والطرقات. وخرج قطار فائق السرعة يحمل نحو 100 شخص عن القضبان ولكن وسائل الإعلام لم تتحدث عن أي إصابات.

وانهار أكثر من 20 شاهد قبر في معبد في مدينة ميناميسوما بما في ذلك تلك التي تعود لضحايا الزلزال وموجات المد العاتية تسونامي اللذين وقعا في 2011 .

ضرب الزلزال البلاد الساعة 1136 مساء (1436 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء. وأصدرت السلطات تحذيرا من المزيد من الزلازل المحتملة في الأيام القادمة.